A cena fuori senza rinunciare a bere. Debuttano le navette venerdì e sabato notte

Una navetta per il rientro sicuro dopo cena, senza mortificare l’abbinamento cibo-vino. E’ quella che stanno iniziando a sperimentare i pubblici esercizi senesi come contromisura alle nuove sanzioni del Codice della strada ed ai timori indotti per i clienti-automobilisti. "L’impatto del nuovo Codice sui consumi in ristoranti e altri locali è ormai un dato di fatto – osserva Giovanni Carli, vicepresidente dei ristoratori Fiepet Confesercenti Siena –. E il settore ha iniziato a studiare contromisure per andare incontro alle esigenze del pubblico". Contromisure che stimolano sinergie tra attori dell’ospitalità: è il caso dell’accordo tra Il Mangia viaggi e il ristorante Il Tufo di Siena, che dallo scorso fine settimana consente il transfert gratuito tra il locale e una meta nel raggio di 10 chilometri, tra le ore 23 e le 2 del venerdi e sabato. "C’è chi ha programmato la serata – racconta Carli, contitolare del Tufo – consapevole del servizio e chi ne ha approfittato dopo averlo saputo. Sono formule da sperimentare. Non possiamo rassegnarci a rinunciare al piacere di bere". L’opzione navetta potrebbe stimolare sinergie non solo tra tour operators e locali, ma anche tra più locali della stessa zona.