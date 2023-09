A Bagno Vignoni i colori del libro sono più ’verdi’

A Bagno Vignoni sta per aprire la quattordicesima edizione del festival letterario ‘I colori del libro’, una due giorni che tra domani e domenica porterà nel borgo termale di San Quirico numerosi ospiti a parlare dei loro libri e delle loro storie. Tra le iniziative collaterali, ce n’è una che unisce al piacere della lettura il racconto del paesaggio. Una passeggiata letteraria, in programma domenica dalle 9.30 alle 12.30, in compagnia di Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura generale all’Università di Firenze, e della guida ambientale Valentina Pierguidi. "Immaginate di passeggiare in Val d’Orcia – invitano gli organizzatori – con i suoi cipressi che si ergono come guardiani di un paesaggio iconico. Un paesaggio, patrimonio dell’Unesco, che rappresenta uno splendido esempio di come la natura e l’uomo possono coesistere e arricchirsi reciprocamente". Prenotazione obbligatoria, scrivere a [email protected].