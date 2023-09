"6 borse di studio a Siena in memoria di Roby Ricci" In memoria di Roberto Ricci, sei giovani musicisti si sono aggiudicati borse di studio offerte dalla Nobile Contrada dell'Aquila e dal circolo il Rostro. Un gesto simbolico a dieci anni dalla scomparsa di Roby, per sostenere la formazione musicale dei contradaioli.