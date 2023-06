340 esercizi commerciali a Siena, il Comune monitora i pagamenti

Sono 340 gli esercizi commerciali che hanno usufruito degli ampliamenti del suolo pubblico, previsti dall’emergenza Covid e poi confermati, di questi circa il venti per cento "risulta inadempiente nel pagamento a partire dalla fine del periodo emergenziale". È quanto si afferma in una nota del Comune, che ha effettuato un primo monitoraggio sul tema. Per quanto riguarda alcune criticità rilevate per la viabilità e la sicurezza, "il Comune prenderà opportuni provvedimenti per una opportuna regolarizzazione", si aggiunge nel comunicato.

"Si tratta – sottolineano gli assessori alla sicurezza e Polizia municipale Enrico Tucci e al turismo e commercio Vanna Giunti (nella foto) – di un primo monitoraggio per fare il punto della situazione sul territorio cittadino. Tale rivalutazione generale punta a creare i presupposti affinché si concilino le necessità degli esercenti, dei residenti, dei turisti e, in generale, per tutti gli attori coinvolti, compresi mezzi di soccorso e forze dell’ordine. Pur rimanendo in essere la proroga fino al 31 dicembre, è importante effettuare tutte le verifiche del caso in modo da creare le basi per una città più ordinata, più accogliente e rispettosa delle regole".