22 Giugno 1944, Ricordo e Celebrazioni a Castiglione per la Liberazione dall'Occupazione Tedesca

Il 22 giugno 1944 le truppe alleate furono passate in rassegna dal generale Charles De Gaulle. È la data che segnò la liberazione del territorio castiglionese dall’occupazione tedesca. Oggi il Comune ha indetto una giornata di ricordo e celebrazioni. Alle 17 da piazza Il Vecchietta partirà il corteo alla volta del piazzale adiacente l’edificio scolastico in via della Buca, intitolato al 22 gugno 1944”. Qui l’intervento del sindaco Claudio Galletti e la consegna della Costituzione ai neo diciottenni e ai bambini. Alle 18 la proizione di ’I miei sette padri’ di Liviana Davi, al termine del quale interverrà Adelmo Cervi. Dalle 19,30 musica e appuntamenti gastronomici.