1984, stesse contrade. Diverso però l’ordine

Giraffa, Nicchio e Onda, in altro ordine ovvero Onda, Nicchio e Giraffa, sono già uscite. Era il 27 maggio 1984 e il sorteggio completava il lotto delle partecipanti al relativo Palio del 2 luglio. Per la cronaca l’Onda fu estratta dalla Chiocciola, il Nicchio dalla Giraffa e la stessa Giraffa dall’Oca. Sempre per amor di cronaca, la relativa carriera fu vinta dalla Contrada dell’Oca con l’accoppiata Andrea De Gortes detto Aceto e il cavallo Baiardo. Capitano vittorioso per Fontebranda fu Algero Bani con i tenenti Fabrizio Falorni e Rodolfo Montigiani, il Governatore Adalberto Grossi.

Ma.Bi