Allarme per i medici del 118: "Il servizio rischia l’implosione, la Regione intervenga subito"

Siena, 14 settembre 2023 – Un’azione decisa della Regione il sistema dell’emergenza urgenza rischia di implodere". E’ una questione vitale del servizio sanitario, al centro dell’allarme lanciato dai medici del 118 dell’Asl Sud Est. Sono professionisti per così dire in via d’estinzione, se chi gestisce la sanità (la Regione in regia, le Aziende sanitarie come braccio operativo) non si adegua a leggi esistenti. Si parla di quei medici dell’emergenza urgenza che operano sulle ambulanze come anche nei pronto soccorso (in ospedali Asl).

Il problema parte un’anomalia contrattuale: questi medici, tutti con abilitazione post corsi di specializzazione nell’emergenza urgenza certificati dalla Regione stessa, sono in parte ‘dipendenti’ dell’Asl e in parte ‘convenzionati’ con la stessa. L’allarme parte da questi secondi - che sono oggi la maggioranza – che, a fronte di una minore tutela della stessa professione, non si vedono stabilizzati (assunti alle dipendenze), come prevedeva la riforma Bindi del ’92 dopo 5 anni di lavoro in convenzione.

«L’emergenza urgenza si sta desertificando - dice Francesca Muti, dottoressa del 118 -. Vuoi per i pensionamenti ma anche per gli abbandoni sempre più frequenti da parte di medici che lasciano il 118 per approdare alla medicina generale o altrove, fatto sta che negli organigrammi aziendali vanno comparendo sempre più infermieri dell’emergenza. Premesso che queste sono figure fondamentali, non possono sostituire il medico".

«Quando sono arrivato all’Usl 7 di Siena – racconta il dottor Onofrio Avena - nel 2007, c’erano 70 medici al 118. Oggi siamo meno di 37. La stabilizzazione dei convenzionati non risolverà il problema, ma darebbe comunque respiro a quei pochi che portano avanti il servizio con turni massacranti e il ricorso a straordinari".

Il Parlamento ha approvato una legge che potrebbe evitare il tracollo del sistema 118, in sostanza prevedendo la formazione in emergenza- urgenza durante il servizio stesso. L’Asl dovrebbe assumere i medici formati, ma qui si ferma invece l’iter. "Il passaggio dalla convenzione alla dipendenza è previsto e in Toscana è già stato effettuato nel 2006 e 2008, proprio per evitare la fuga – spiega il dottor Avena -. Non sarebbe una soluzione risolutiva, ma eviterebbe un ulteriore aumento incontrollato di spesa per straordinari e produttività aggiuntiva, e il tracollo del sistema".

L’appello oggi è indirizzato all’assessore regionale: "Nei prossimi mesi, tra pensionamenti e probabili abbandoni, tanti medici del 118 lasceranno il lavoro e il sistema emergenza rischia di implodere – prosegue Avena -. A brevissimo non sarà possibile neppure mantenere la presenza del medico in quelle postazioni che la recente riforma ha individuato come necessarie. Quello del medico del 118 è un lavoro gravoso e fisicamente impegnativo e la professione risulta sempre meno attrattiva per i giovani medici".

Problema nel problema è che i giovani non scelgono l’emergenza urgenza e i vecchi si stancano di aspettare: i medici convenzionati attuali oggi hanno 15-20 anni di servizio alle spalle e a questo punto ‘preferiscono’ trovare sbocchi professionali strutturati più valorizzati, meno usuranti, lasciando insomma il 118. La situazione più grave, forse, è proprio nell’area vasta Sudest: gli abbandoni della professione sono stati molti e non c’è stato ricambio per ‘riempire’ il turno dei medici. La prospettiva è la demedicalizzazione delle postazioni di emergenza territoriale.