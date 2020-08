Castellina in Chianti (Siena), 5 agosto 2020 - Sono aperte fino a venerdì 28 agosto le iscrizioni per il campo estivo “Una settimana con Leonardo”, in programma al Museo Archeologico del Chianti Senese di Castellina in Chianti, da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre.



Fra giochi e laboratori per bambini da 6 a 11 anni, l’iniziativa si svolgerà ogni mattina, dalle ore 9 alle ore 13, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19 e con numero limitato di partecipanti.



Il campo estivo ruoterà attorno alla figura di Leonardo da Vinci fra arte, scienza e ingegneria. Accanto al ritratto nel paesaggio chiantigiano, che il genio toscano conosceva bene quale abile osservatore della natura in tutti i suoi aspetti, ci sarà spazio per scoprire i suoi marchingegni e la sua caratteristica scrittura speculare con la penna d’oca e l’inchiostro. Attraverso avvincenti sfide balistiche simulate in un gioco, inoltre, i piccoli partecipanti potranno rivivere lo scontro fra senesi e fiorentini avvenuto nel 1478 a Castellina in Chianti.



Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare il Museo Archeologico del Chianti Senese al numero 0577-742090 e all’indirizzo email: info@museoarcheologicochianti.it.



Sono previste agevolazioni per i soci di Unicoop Firenze e la possibilità di usufruire del bonus baby sitting per i bambini fino a 12 anni. I due campi estivi fanno parte del programma S-Passo al Museo, promosso come ogni anno dalla Regione Toscana, che quest’anno prevede anche fondi a sostegno dell’iniziativa.



Ilaria Biancalani

© Riproduzione riservata