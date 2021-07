Castelnuovo Berardenga (Siena), 21 luglio 2021 - Il teatro torna ad animare il borgo castelnovino di San Gusmè con una nuova tappa del Chianti Festival. Sabato 24 luglio alle ore 21.15, piazza Castelli ospiterà Andromaca, spettacolo tratto dall’opera del drammaturgo greco Euripide e rivisitato da Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia con il sostegno della Regione Toscana. Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid, con obbligo di prenotazione.



Dopo i Dialoghi degli Dei, Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia tornano insieme su un classico dell’antichità, esplorando i confini tra comico e tragico con un carattere farsesco e comico che fa affiorare e valorizza la drammaturgia di Euripide. Nello spettacolo dedicato alla vedova di Ettore - divenuta, poi, concubina del suo nuovo signore, Neottolemo, re dell'Epiro e figlio di Achille - le disillusioni dell’essere umano, incapace di contrastare il proprio destino, innescano una serie di sfortunati eventi che vengono commentati in scena da Massimiliano Civica attraverso un coro femminile che ricorda le comari di paese. I personaggi, inoltre, sono resi familiari e più vicini da I Sacchi di Sabbia con il loro marcato accento toscano, mentre le figure femminili, rigorosamente interpretate da uomini travestiti da donna, spingono l’intera pièce al limite del paradosso e propongono al pubblico una nuova esilarante versione del classico euripideo.



Per informazioni e prenotazioni, scrivere all'email: info@teatrovittorioalfieri.com e consultare i siti www.teatrovittorioalfieri.com e www.toscanaspettacolo.it. Per essere sempre aggiornati, inoltre, è possibile seguire la Pagina Facebook Chianti Festival.





Ilaria Biancalani

