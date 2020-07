Monteriggioni (Siena), 27 luglio 2020 - Uno spettacolo per bambini dedicato alle filastrocche e una nuova tappa con il cinema sotto le stelle. Sono questi i prossimi appuntamenti con il cartellone estivo che sta animando Monteriggioni e alcune frazioni. Mercoledì 29 luglio il Castello ospiterà Filastrock, un laboratorio-spettacolo rivolto ai bambini della scuola primaria per imparare a sviluppare competenze ritmiche e nuove conoscenze linguistiche e arrivare a comporre collettivamente una filastrocca. L’appuntamento fa parte della rassegna per bambini “Ma che bel castello…” promossa con la collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Giovedì 30 luglio il cinema sotto le stelle arriverà nei giardini pubblici di Quercegrossa con il capolavoro animato Inside out. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, con inizio alle ore 21.30, e si svolgeranno nel rispetto delle misure anti Covid-19.



Il cartellone estivo di Monteriggioni andrà avanti fino a settembre ed è promosso da Comune, Monteriggioni A.D.1213, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Lo Stanzone delle Apparizioni e gli Amici del Castello, mentre la rassegna cinematografica itinerante “Cinema sotto il Castello, che incontra la kermesse cinegastronomica “Sagra del Cinema”, è ideata e promossa dall'associazione MenteGlocale.



Per informazioni, è possibile visitare il sito www.monteriggioniturismo.it e contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 e all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.







© Riproduzione riservata