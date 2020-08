Monteriggioni (Siena), 3 agosto 2020 - Cinema sotto le stelle, musica dal vivo e animazione per bambini con un omaggio alle fiabe di Italo Calvino. Sono questi i prossimi eventi previsti dal cartellone estivo che anima il Castello di Monteriggioni e le frazioni. Martedì 4 agosto, i giardini di fronte alla chiesa di Strove ospiteranno la proiezione del film “Il ponte delle spie”, diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tom Hanks, nuova tappa della rassegna cinematografica itinerante “Cinema sotto il Castello”.



Giovedì 6 agosto piazza Roma, cuore del Castello di Monteriggioni, accoglierà lo spettacolo per bambini Fiabazar, con la narrazione di tre fiabe di Italo Calvino inserita nella rassegna “Ma che bel castello…” promossa in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Sabato 8 agosto, la stessa piazza Roma sarà la cornice della performance musicale del Mirco Mariottini 4et, appuntamento della rassegna “Tutti Fuori!” organizzata con la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21,30 e si svolgeranno nel rispetto delle misure anti Covid-19.



Gli appuntamenti sotto le stelle nel Castello e nelle frazioni andranno avanti fino a settembre e sono promossi da Comune, Monteriggioni A.D.1213, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Lo Stanzone delle Apparizioni e gli Amici del Castello, mentre la rassegna cinematografica itinerante “Cinema sotto il Castello” si lega alla kermesse cinegastronomica “Sagra del Cinema” ideata e promossa dall'associazione MenteGlocale.



Per informazioni e prenotazioni, consigliate per gli appuntamenti nel Castello di Monteriggioni, è possibile visitare il sito www.monteriggioniturismo.it o contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 e all’indirizzo email info@monteriggioniturismo.it.





Ilaria Biancalani



© Riproduzione riservata