Monteriggioni (Siena), 29 agosto 2020 - Con cinema e lirica sotto le stelle il cartellone estivo di Monteriggioni proseguirà fino a domenica 13 settembre. Due i prossimi appuntamenti. Martedì 1° settembre la rassegna cinematografica itinerante farà la sua ultima tappa a Uopini, con la proiezione di Bangla, film diretto da Phaim Bhuiyan, miglior regista esordiente al David di Donatello 2020. Mercoledì 2 settembre piazza Roma, nel cuore del Castello, ospiterà “Tra parodia e realtà in lirica”, con i soprani Cristina Ferri, Laura Scapecchi, Valentina Saccone e Alice Parente; il tenore Altero Mensi e il baritono Francesco La Gattuta, accompagnati dal Maestro Simone Marziali.



Entrambe le serate inizieranno alle ore 21.30, con ingresso gratuito, e si svolgeranno nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. Il cartellone è promosso da Comune, Monteriggioni A.D.1213, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Lo Stanzone delle Apparizioni e gli Amici del Castello, mentre la rassegna cinematografica itinerante “Cinema sotto il Castello” si lega alla kermesse cinegastronomica “Sagra del Cinema” ideata e promossa dall'associazione MenteGlocale.



Per informazioni e prenotazioni, consigliate per gli appuntamenti nel Castello di Monteriggioni, è possibile visitare il sito www.monteriggioniturismo.it e contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.





Ilaria Biancalani

