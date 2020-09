Monteriggioni (Siena), 7 settembre 2020 - Si intitola “Il poeta e la lavagna” la serata poetica, graficomica e di improvvisazione grafico-teatrale che martedì 8 settembre animerà il Castello di Monteriggioni con Alvalenti, il disegnatore umorista, comico e cabarettista già protagonista di Zelig. L’appuntamento coinvolgerà il pubblico con uno spettacolo che prenderà il via alle ore 21.30 in Piazza Roma, nel rispetto delle misure anti Covid.



Nello spettacolo ”Il poeta e la lavagna” la mano di Alvalenti viene trascinata su una grande lavagna a rullo di carta dal fedelissimo Filù, l’imprevedibile pennarello e una sorta di alter ego che, con il suo esilarante grammelot e attraverso i suoi fantastici disegni, invita a guardare oltre le apparenze e suggerisce altre visioni del mondo e altri punti di vista. Attraverso vignette che parlano di sentimenti e di sensazioni, l’artista riesce a interagire con il pubblico in un crescendo di emozioni che arriva a trasformare qualsiasi segno in un disegno, a tempo di musica e alternando momenti comici e poetici a disegni umoristici.



Gli appuntamenti del cartellone estivo a Monteriggioni andranno avanti fino a domenica 13 settembre e sono promossi da Comune e Monteriggioni A.D.1213. Per informazioni, è possibile visitare il sito www.monteriggioniturismo.it e contattare l’Ufficio turistico di Monteriggioni al numero 0577-304834 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@monteriggioniturismo.it.





Ilaria Biancalani

© Riproduzione riservata