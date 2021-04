Castelnuovo Berardenga (Siena), 3 aprile 2021 - Nuovo appuntamento online con il cartellone “Torniamo a teatro…sul web!”, promosso da Comune di Castelnuovo Berardenga, Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Associazione teatrale Lo Stanzone delle Apparizioni.



Martedì 6 aprile, alle ore 21.15, sul palcoscenico virtuale del Teatro comunale “Vittorio Alfieri” andrà in scena “Amaramore”, spettacolo scritto, diretto e interpretato dall’attrice e regista teatrale Carlina Torta, con musiche composte ed eseguite al pianoforte dal maestro Aldo Gentileschi. L’appuntamento sarà trasmesso su Alfieri Tv, il canale YouTube del teatro comunale “Vittorio Alfieri”, e sulla pagina Facebook Teatro Vittorio Alfieri e fa parte del progetto “Home Made - Il teatro fatto in casa”, prodotto da Spazio teatrale all’Incontro e realizzato con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Regione Toscana nell’ambito del progetto “Così remoti, così vicini – Nuove idee per un teatro a distanza”.



Carlina Torta è attrice, autrice e regista teatrale e ha pubblicato il racconto ‘Amaramore’ nel 2010 all’interno della raccolta ‘Il gusto delle parole’, Firenze-Romano editore. Nel corso della sua carriera, Carlina Torta ha scritto, diretto e interpretato numerosi spettacoli teatrali, fra cui ‘Scala F’, ‘Maldimare’, ‘Nera’, ‘Solo per Archi’, ‘Riso Integrale’, ‘Lucertole’, ‘Manicomio primavera’, ‘Grazie Woody’ e ‘Torta al cioccolato’. Premiata dall’Istituto del Dramma Italiano per il suo crescente successo come regista e interprete, dal 2001 conduce un laboratorio di ricerca e sperimentazione teatrale nel paese di Dicomano e ha recitato in numerosi film, fra cui ‘Posti in piedi in paradiso’ di Carlo Verdone, ‘Principessa’ di Giorgio Arcelli, ‘Volevo solo dormirti addosso’ di Eugenio Cappucci, ‘Così è la vita’ di Aldo, Giovanni e Giacomo, ‘Fuori dal mondo’ di Giuseppe Piccioni e ‘La Messa è finita’ di Nanni Moretti.





Ilaria Biancalani

© Riproduzione riservata