Civetta, Papei è il capitano. “Ci metterò tutto il cuore”

Siena, 27 febbraio 2023 – «Sono un capitano un po’ vecchia maniera: prima di rilasciare dichiarazioni entrando nelle cose di Palio, visto che sono stato appena eletto, preferisco parlare con i miei contradaioli. Aspetto dunque l’assemblea di insediamento che presto il priore Andrea Bonacci fisserà». Com’era stato del resto quando Roberto Papei ha guidato lo staff Palio civettino diversi anni fa. Il neo capitano del Castellare, eletto con poco meno del 60% dei consensi, rimanda dunque l’appuntamento con strategie, cavalli e fantini, rapporti con l’avversaria a dopo l’insediamento.

L’elezione del capitano era un passaggio delicato per la Civetta che ha vissuto un inverno complesso dopo il Palio dell’Assunta, con il passo indietro di Nicola Lorenzetti e una lunga consultazione interna prima di arrivare a votare un nome. Quello di Papei, appunto, notissimo ristoratore cittadino con un grande amore per la sua Contrada. Hanno partecipato al voto 296 civettini.

«Segno che la Contrada è viva con tanti giovani che hanno desiderio di mettersi in gioco», osserva Papei. Che nel prossimo biennio da capitano metterà «impegno e tanta buona volontà sperando di essere più bravo e anche più fortunato». Rispetto al primo mandato che l’ha visto sei volte in Piazza, dal luglio 2003 all’agosto 2007 nel quale ha affidato il giubbetto a Il Pesse, a Tittia e più volte a Gingillo. Ormai oltre 15 anni fa. «Un bell’impegno perché non correremo mai, lo faccio di cuore per la Civetta. Siamo in una situazione delicata, lo so bene, ma al contempo stimolante. Le sfide mi sono sempre piaciute. Sono una persona semplice, se non avessi avuto coraggio non sarei riuscito in molte cose, mettendoci sempre la faccia». Confessa «che è stata una bella emozione essere rieletto capitano. Tanti i bei messaggi che ho ricevuto».

Il primo passaggio sarà la nomina dei collaboratori da parte di Papei e dello staff della stalla. Poi subito a tessere strategie e a fare incontri con colleghi e fantini per affrontare un’annata di Palio complessa nella quale, tuttavia, ad ora sulla carta il Leocorno non corre di diritto.