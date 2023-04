Ciclismo, tre giorni di grandi eventi con l'Eroica Juniores dal 21 al 23 aprile

Siena, 20 aprile 2023 - Questa volta tocca agli juniores sulle strade bianche della provincia di Siena con la Coppa delle Nazioni a carattere internazionale in una tre giorni, dal 21 aprile al 23 tutta da seguire, organizzata dalla Eroica Italia SSD A.R.L. L’altra domenica la Coppa delle Nazioni Juniores 2023 ha preso avvio dal nord Europa con la Parigi-Roubaix vinta dal francese Matys Grisel(AG2R Citroën U19 Team) che ha preceduto il compagno di squadra Oscar Chamberlain, e il danese Theodor Storm.

La Junior Nations’ Cup inizierà domani venerdì 21 aprile alle ore 10 con la cronosquadre da Castelnuovo Berardenga a Rapolano Terme di km 11,8. Alle ore 15 la partenza della gara in linea, da Siena a Poggibonsi di km 70,6. Sabato 22 aprile è in programma la Siena-Chiusdino di km 109,1, con oltre duemila metri di dislivello e partenza alle ore 14 su di un percorso caratterizzato da tre tratti di strada bianca. Sono cinque le classifiche e le maglie di leader previste dal regolamento: "maglia Eroica amaranto" classifica generale, "maglia rossa" classifica a punti, "maglia verde" classifica GPM, "maglia bianca" classifica giovani, "magli azzurra" classifica traguardi volanti.

Sempre sabato 22 a Siena avrà luogo anche una gara per giovanissimi. Domenica 23 aprile invece da Siena a Montalcino la Coppa Andrea Meneghelli con 36 le squadre al via della terza edizione di “Eroica Juniores” con partenza alle ore 14 e 114 chilometri per raggiungere Montalcino. Un percorso molto ondulato, senza salite lunghe ma con numerosi strappi a volte anche ripidi. I tratti di strada bianca sono complessivamente quattro, per un totale di circa 25 chilometri, in località La Piana, La Cava, Sesta e Argiano. Strade bianche in perfette condizioni con fondo ben tenuto e battuto. Le gare rese possibili grazie alla sensibilità dimostrata dal Comune di Siena, dall'Amministrazione Provinciale, dai Comuni attraversati dai percorsi, dai Comuni sedi di tappa e dalla Regione Toscana. Alla Eroica Juniores - Nation’s Cup sono iscritti 174 atleti con 14 Nazionali: l’Italia guidata dal c.t. Dino Salvoldi, schiera in maglia azzurra Favero, Cattani, Alari, Giaimi, Mellano e Borgo. Le altre Nazionali, Austria, Belgio, Germania, Ungheria, Olanda, Norvegia, Polonia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina.

Sono 12 invece la rappresentative regionali: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Veneto, ed infine i tre team della AG2R Citroen U19 Team, Auto Eder e International Veleka.