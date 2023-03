Ciclismo: niente Strade Bianche per la Longo Borghini e la Cavalli

Elisa Longo Borghini

Siena,2 marzo 2023 – Due delle atlete italiane più forti ed attese, Elisa Longo Borghini spesso protagonista a Siena e Marta Cavalli non saranno presenti sabato alle Strade Bianche.

Lo hanno reso noto con specifici comunicati le due società di appartenenza delle brillanti atlete azzurre, la Trek Segafredo e la FDJ Suez.

Per la Longo Borghini la rinuncia a seguito di sintomi influenzali e la squadra statunitense renderà nota la formazione per Siena che sarà guidata dalla Campionesse Italiana Elisa Balsamo e da Amanda Spratt.

Quanto alla Cavalli l’atleta non si è ripresa ancora del tutto dalle conseguenze fisiche riportate nell’incidente durante la seconda tappa del Tour de France Women 2022 e la società proprio per consentire la ripresa completa di Marta, ha deciso di non schierarla al via della corsa senese.

Antonio Mannori