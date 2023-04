Ciclismo: Eroica juniores, tappa e vittoria finale per il norvegese Nordhagen

Chiusdino (Siena), 22 aprile 2023 – Dopo due giornate intense si è conclusa la Nation’s Cup, internazionale nell’ambito di Eroica Juniores. Dopo la prima trionfale giornata protagonista la Nazionale Azzurra guidata dal c.t. Dino Salvoldi (vittoria nella cronosquadre, secondo posto nella semitappa in linea e maglia di leader della classifica per Renato Favero) la tappa finale ha esaltato la Norvegia ed uno dei corridori più attesi Jorgen Nordhagen che si è presentato da solo sul traguardo in salita di Chiusdino dopo aver staccato il bravo lombardo Gualdi negli ultimi due chilometri della frazione.

Con il successo di tappa anche la vittoria finale nella classifica generale da parte del norvegese autore prima di un ottimo inseguimento e poi dell’attacco finale che lo ha portato a successo per distacco con un vantaggio di 21” su Gualdi della Rappresentativa della Lombardia e di 1’30” nei confronti dello sloveno Jakob Ourzel giunto terzo.

La tappa impegnativa e selettiva è stata caratterizzata da una lunga fuga del lombardo Gualdi, Pericas, Hayma e Driesen che hanno avuto un vantaggio massimo di 3’40”. Al passaggio dal traguardo di Chiusdino a 37 km dalla conclusione due minuti il margine del quartetto poi ripreso da uno scattante e brillante Nordhagen dimostratosi il più forte di tutti.

DOMANI domenica da Siena a Montalcino si corre la Coppa Andrea Meneghelli. La distanza è di 113,9 con partenza alle ore 14 dalla Fortezza Medicea. Previsti 5 tratti sterrati per complessivi 34 chilometri con arrivo in Piazza del Popolo a Montalcino. Gli iscritti a questa prova nazionale sono 169.

Antonio Mannori