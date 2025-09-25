Chianciano, schianto fra due auto: un ferito trasportato in ospedale

Chianciano Terme (Siena), 25 settembre 2025 – Paura nella tarda serata, lungo viale della Libertà, dove due auto si sono scontrate frontalmente all'altezza del distributore di benzina. L’impatto è stato violento ma, fortunatamente, sembra che solo uno dei conducenti sia rimasto ferito in modo non grave: immediato l’intervento dei soccorsi che, dopo le prime cure sul posto, hanno disposto il trasporto del ferito all’ospedale di Nottola per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili urbani di Chianciano Terme, che hanno provveduto ai rilievi e alla gestione della viabilità, fortemente rallentata a causa del sinistro. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. In una delle due auto viaggiavano a bordo più persone, mentre nell'altra piccola utilitaria c'era solo il conducente. L'incidente si è consumato in pochi attimi ed ovviamente ha destato preoccupazione e rallentamenti alla viabilità; ma non significativi visto che lo scontro è accaduto dopo le 20.