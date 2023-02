Chianciano, ladri al Parco Acquasanta. “Che siano trovati i colpevoli”, dice il sindaco

Il parco Acquasanta

Chianciano Terme (Siena), 25 febbraio 2023 – “Questa mattina (ieri, ndr) ci siamo svegliati con un'odiosa notizia. Un furto, seppur di media entità, al nostro amato Parco Acquasanta, simbolo per tutta la nostra comunità cittadina. Voglio ringraziare i Carabinieri della stazione di Chianciano Terme per essersi attivati subito e per il pronto supporto che anche in questo caso garantiscono alla cittadinanza. Confidiamo nel loro lavoro perché i colpevoli siano trovati e puniti”. E’ l’auspicio del sindaco Andrea Marchetti che ha annunciato il furto sui social.