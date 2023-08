Bastiano legge il Palio: “Le rivali? Non faranno cose eclatanti. Lotto, attenti ai ripensamenti”

Siena, 12 agosto 2023 – «Credo che in fondo non sia cambiato niente negli ultimi giorni. I cavalli buoni sarà dura vederli nel lotto. Ritengo che avverrà un livellamento senza Violenta e Remorex con dentro Tale e quale». Così Bastiano ’legge’ il Palio dell’Assunta a poche ore dall’assegnazione dei cavalli.

Le dirigenze, però, in questi giorni hanno ripetuto allo sfinimento che non vogliono vedere il replay di Provenzano. Sarebbe un colpo di scena mettere dentro solo Tale e quale.

«Quando si arriva in fondo attraverso discussioni e chiarimenti, qualcuno che aveva preso una posizione potrebbe anche cambiare idea. Personalmente sarei per mettere dentro tutti i migliori, compresa Violenta e Remorex, più Tale e quale».

E se invece venisse fatto un livellamento senza le tre punte?

«In cinque possono lottare il Palio, in questo caso la differenza la fa la monta. Meglio un fantino buono su un cavallo mediocre che uno meno qualitativo su un buon cavallo».

I grandi favoriti chi sono?

«A farla da padrone sarà chi non ha l’avversaria, è avvantaggiato».

L’Istrice in pole ma anche Bruco, Drago e Giraffa.

«Hanno meno pensieri».

La Giraffa punta su Tamurè, non sarà semplice che lasci via delle Vergini.

«In effetti credo che la Giraffa non intenda fare salti nel buio. Se crede in una persona, che sia un ragazzo oppure un bi, se ha un’idea difficilmente la cambia. Va per la sua strada».

Dalle rivali cosa c’è da attendersi?

«Grandi cose non potranno farle. Non penso a gesti eclatanti, chi è di rincorsa cercherà di fare qualcosa, nessuno intende prendere Palii di squalifica. Si starà all’interno del Regolamento».

Lo stesso è per i fronteggiamenti.

«Le persone per un cazzotto non vogliono più rischiare di andare a finire nel penale perché poi devono campare, non sono più gli anni ’70».

Ci sta che venga inserito un debuttante? Si parla di Chiavassa e Michel Putzu, addirittura di Andrea Sanna ma forse è presto per lui.

«Penso che non si esca da questi tre nomi, soprattutto i primi due credo».

Scompiglio e Gingillo che Palio faranno?

«Cercheranno la soluzione migliore. Giuseppe ha un’occasione grossa nella Torre ma anche nella Chiocciola. Credo che con Scompiglio ruotino in queste due Contrade più il Bruco».

Tittia invece?

«Ha più colpi in canna. L’Istrice in primis, anche Giraffa, nell’Aquila gli faranno ponti d’oro. E’ tanto che non vince la Contrada, ha un grande rapporto con Giovanni e vorrebbe affidargli il giubbetto. E’ aperta anche a Scompiglio: se Tittia dovesse dire ’no’ deciderà autonomamente. La prima telefonata sarà comunque a Giovanni».

Velluto può rientrare?

«Possibile ma servono certi incastri»

Chi sarà l’anti-Tittia?

«Nessuno per me farà contro nessuno».