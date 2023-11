Via libera al solo transito pedonale su via Pisanello a Ameglia

Sarzana (La Spezia) 17 novembre 2023 - Da sabato mattina via Pisanello verrà riaperta, anche se soltanto al passaggio pedonale. Resta invece ancora chiusa come previsto dall’ ordinanza firmata dal Comune di Ameglia il transito veicolare. La zona è interessata alla realizzazione dell’impianto idrovoro, avviato a luglio 2021, e sostenut da Regione Liguria con un investimento di 6 milioni di euro. “L’obiettivo - ha commentato l’assessore dela giunta regionale Giacomo Raul Giampedrone - è concludere i lavori entro febbraio prossimo dopo il superamento dei problemi geologici, geotecnici strutturali e di tenuta del terreno che avevano causato un rallentamento del cantiere. La realizzazione dell’impianto idrovoro è un intervento di grande importanza per un’ampia area dell’estremo levante ligure, che ha come obiettivo la mitigazione del rischio in una piana dove vivono circa duemila persone, in particolare in caso di piogge intense”. Il cantiere è gestito dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti quale commissario di Governo contro il dissesto ed è stato avviato nel luglio 2021 nella zona del Cafaggio, sulla sponda destra del fiume Magra”.