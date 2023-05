Una serata di bella musica ma anche di tante parole....grosse

Sarzana (La Spezia) 6 Maggio 2023 - Una serata di musica che è finita con le roventi polemiche. La rassegna “Vincerò” organizzata da Sabino Lenoci al teatro degli Impavidi di Sarzana rischia adesso di trasferirsi direttamente in Tribunale. E comunque nell’attesa di sviluppi quello che è accaduto ha già creato grandi tensioni in città per le parole usate dal palco dal notissimo direttore artistico per altro candidato in una delle due liste civiche a sostegno della sindaca uscente Cristina Ponzanelli. L’iniziativa era stata fortemente criticata alla vigilia con tanto di presentazione di un esposto in Prefettura perchè ritenuta inopportuna ma si è comunque regolarmente svolta. Proprio questa vigilia di tensione e protesta evidentemente ha scatenato la reazione di Sabino Lenoci che dal palco del teatro cittadino ha usato parole non proprio tenere nei confronti degli autori dell’esposto. Naturalmente non è mancata la reazione, del firmatario dell’azione l’avvocato e consigliere comunale di opposizione Paolo Mione, annunciando azioni legali per le offese ricevute.