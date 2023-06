Una quaterna e i “liceali” esultano nella sfida calcistica di fine anno

Sarzana (La Spezia) 10 giugno 2023 - I liceali hanno battuto i ragionieri in quella che è ormai diventata la sfida di calcio storica della conclusione dell’anno scolastico disputata allo stadio “Miro Luperi”. Anche se ormai da diversi anni gli indirizzi scolastici superiori cittadini sono uniti sotto lo stesso nome “Parentucelli Arzelà” la rivalità tra “liceali” e “ragionieri” è sempre forte e porta avanti la tradizione. Hanno vinto i ragazzi del liceo con il punteggio di 4 a 1. Per il primo anno è stata messa in palio la coppa “Carlo Mazzoli” che è stato presidente dell’istituto “Arzelà” consegnata dai figli Antonio e Paolo, quest’ultimo vicario del dirigente scolastico Generoso Cardinale al Parentucelli Arzelà. La figura di Mazzoli è stata ricordata da Alesandro Palumbo docente di storia. Hanno partecipato per il liceo classico e scientifico: Lorenzo Calzolari, Davide Belloni, Samuele Gentile, Niccolò Parma, Zaccaria Manaf, Achille Battilani, Micheal Sturli, Filippo Chiodetti, Nicolò Magoni, Tommaso Garbini, Nicola Bartolini, Lorenzo Mannucci, Filippo Miserendino, Elia Fregosi, Giuseppe Felici, Lorenzo Musso .Tecnico-professionale: Jacopo Laterna, Nicolò Borgna, Tommaso Merlin, Giulio Frediani, Joele Larcombe, Mattia Venturini, Cristian Negri, Luca Mazzei, Tommaso Cargiolli, Giacomo Lazzoni, Nicolò Cancelliere, Andrea Vinchesi, Michele Biggi, Andrea Mazzei, Giacomo Losso, Jacquin Herrera, Isaia Giovannoni, Luca Allaui, Luca Serpe, Elia Di Pace, Luvin Dumani, Alessandro Malaspina, Nicolò Poltronieri.