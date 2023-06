Una nuova casa per la Protezione Civile e anticendio boschivo di Luni

Sarzana (La Spezia) 17 giugno 2023 - Una nuova sede e un mezzo in più per rafforzare l’impegno della squadra di Protezione Civile e antincendio boschivo del Comune di Luni. E’ stata inaugurata la casa della protezione civile del Comune di Luni alla presenza del sindaco Alessandro Silvestri e dell’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, la senatrice Stefania Pucciarelli e delle autorità civili, militari e religiose del territorio. La Regione Liguria aveva stanziato 141mila euro del Fondo Strategico Regionale per la realizzazione di una tettoia in acciaio che servirà proteggere dagli agenti atmosferici gli automezzi utilizzati dagli operatori. L’intervento sarà realizzato e concluso entro la fine dell’anno. La sede è stata aperta all’interno del centro sociale “Benelli” a Casano a poca disanza da palazzo civico. La squadra di soccorso avrà a disposizione anche un nuovo mezzo dal costo di 70 mila euro acquistato grazie al contributo del Comune di Luni e delle donazioni raccolte dai cittadini e commercianti del territorio in diverse manifestazioni e vendita del calendario.