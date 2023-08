Una maglia azzurra per il giovane Alessio Lavagetti

Sarzana (La Spezia) 21 agosto 2023 - La bella notizia, tanto attesa, è arrivata. Alessio Lavagetti uno dei giovani di maggior talento del vivaio dell’Hockey Sarzana è stato convocato in Nazionale per partecipare al campionato europeo di hockey su pista in programma a Correggio dal 28 agosto al 2 settmbre riservato alla classe Under 17. Il giocatore del club sarzanese era stato chiamato alle selezioni convincendo il tecnico azzurro Massimo Giudice che lo ha quindi inserito nella formazione dell'Italia insieme ai portieri Marco Mugnaini e Ernesto Maggi del Follonica Hockey e Filippo Poletti (Viareggio Hockey), dagli esterni Adriano Maggi, Francesco Margheriti e Mattia Polverini (Follonica Hockey), Elia Cardella (Pumas Viareggio) ex del Sarzana, Francesco Crocco (Hockey Valdagno), Giovanni Monticelli (Amatori Wasken Lodi), Manuele Pedroni (Correggio Hockey), Antonio Tagliapietra (Hockey Breganze). Un Europeo che sarà particolarmente lungo e difficile ma l'Italia ha i numeri per salire sul tetto d'Europa.