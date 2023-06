Una lunga estate di eventi in città nella rassegna organizzata alla Fortezza Fimafede

Sarzana (La Spezia) 21 giugno 2023 - E’ pronta a decollare l’ “Estate in Fortezza” la rassegna curata dal Comune di Sarzana in programma dal 28 giugno al 3 settembre alla Fortezza Firmafede. La rassegna si avvale del coordinamento del centro di produzione Gli Scarti e la collaborazione della Cooperativa Earth. Si parte mercoledìl 28 giugno alle 21.30 con “Rachele and Friends”, il grande Gala internazionale di danza, che vedrà protagonista la ballerina sarzaese Rachele Buriassi avviata alla danza dalla scuola "4 Movimento" di Sarzana che si esibirà assieme ad un cast di ballerini tra i più importanti e prestigiosi della scena mondiale. Tra i tanti appuntamenti si ricordano quelli del 9 luglio alle 21.30 con il Musical “Chicago” eseguito dal vivo da un’orchestra di 9 musicisti, un coro di 40 elementi e numerosi solisti. Il 12 luglio concerto di Francesca Michielin, organizzato all’interno del Festival Women – Voci di Donna, da AD Eventi, con il contributo di Fondazione Carispezia, il 15 luglio spettacolo “Stella di Mare – Un concerto per Franco Fanigliulo” portato in scena dall’attore Johnatan Lazzini e i musicisti Manuel Apice, Fabio Mano e Francesco Mazzali. Il 5 agosto arriva lo show di Nino Frassica assieme ai Los Plaggers Band. Si chiude a settembre con gli appuntamenti del Festival della Mente.