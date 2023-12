Una domenica di iniziative natalizie in Val di Magra

Sarzana (La Spezia) 16 dicembre 2023 - Tanti appuntamenti in Val di Magra colorata a festa per l’arrivo del Natale. Una domenica vivace che si apre con la camminata sulla pista ciclopedonale del Canale Lunense organizzata da Comune di Santo Stefano Magra, Uisp e Canale Lunense. I partecipanti dovranno indossare qualcosa di rosso proprio per creare l’atmosfera natalizia: il ricavato sosterrà l’attività della Croce Bianca di Santo Stefano Magra. Il ritrovo è alle 8.30 al parco “Don Casale” di Ponzano. Sempre a Santo Stefano Magra è in programma una singolare domenica a teatro allestito all’ex opificio calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano Magra che alle 21 ospiterà la performance teatrale dal titolo “Intrigo: in scena col delitto” della compagnia Mirpò. Il Comune di Ameglia invece organizza, sempre nella giornata di domenica, alle 18 il concerto della formazione spezzina Esaensemble alla chiesa di San Vincenzo Martire nel centro storico di Ameglia. Saranno protagonisti le voci femminili Laura Albericci, Annalisa Brunetti, Anna Caprioli, Lucia Caprioli, Alessandra Masseria, Ivana Menichini. Strumenti musicali: Davide Chierici, Sergio Chierici.