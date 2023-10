Una discarica nella campagna di Ameglia: denunciato dai carabinieri forestali

Sarzana (La Spezia) 27 ottobre 2023 - I carabinieri forestali hanno scoperto un’area agricola completamente invasa da rifiuti, in particolare carcasse di apparecchiature elettriche, batterie, vernici e motori di imbarcazioni durante un controllo effettuato in collaborazione con il personale dell’ufficio tecnico del Comune di Ameglia e veterinari dell’azienda Asl 5 di Spezia. La presenza dei veternari si è resa necessaria perchè all’interno dell’area erano custodite galline, anatre, tacchini e tanti altri animali da cortile tutti comunque apparsi in buone condizioni. L’agricoltore infatti aveva predisposto punti per il foraggio e l’abbeveramento degli animali e anche le coperture per la pioggia. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per gestione dei rifiuti non autorizzata mentre sulle eventuali violazioni riguardanti la detenzione degli animali procederanno gli uffici dell’azienda sanitaria spezzina. L’ufficio tecnico del Comune di Ameglia invece verificherà il rilascio delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione delle baracche in legno e in lamiera che sono state trovate all’interno dell’area nella frazione del Cafaggio.