Un regalo natalizio “green” da parte del Lions Club Sarzana

Sarzana (La Spezia) 9 dicembre 2023 - Un albero per ogni anno di attività del sodalizio. L’originale idea che sarà un regalo per l’ambiente oltre che un bellissimo messaggio di attenzione e rispetto della natura è venuta al Lions Club Sarzana che nei giorni scorsi in perfetto clima natalizio ha consegnato al Comune di Sarzana un dono decisamente speciale. Infatti sono arrivati 62 alberi. Un numero non certo casuale ma che sta a significare l’età del club e ogni pianta è un omaggio a ogni anno di età del club che infatti è stato fondato a dicembre 1961. È un service rivolto a sensibilizzare il tema dell’ambiente e della lotta al cambiamento climatico. Nel ringraziamento al Comune di Sarzana e in particolare modo alla sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli e all’assessore competente Luca Ponzanelli per la disponibilità a accogliere gli alberi il presidente del Lions Club Sarzana, Giuseppe Bongiovanni, ha fissato l’inizio della piantumazione. Da sabato 16 dicembre verranno messi a dimora con i primi tre alberi, aceri rossi, poi si proseguirà con la programmazione in collaborazione con l’ufficio ambiente dell’ente cittadino.