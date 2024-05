Un quartiere in festa per la promozione della squadra del Sarzanello

Sarzana (La Spezia) 15 maggio 2024 - La formazione sarzanese del Sarzanello è stata promossa. Grazie al successo ottenuto con il punteggio di 2 a 1 Monti di Licciana è stato raggiunto il traguardo del passaggio alla seconda serie del torneo di calcio a sette. Un obiettivo raggiunto dopo pochi anni di attività nata dopo la riqualificazione del campetto nell’area verde del quartiere alle porte della città di Sarzana. A dare il via alla ricostruzione di una squadra in grado di partecipare a una competizione ufficiale è stato il gruppo dirigenziale composto dal presidente Riccardo Falcinelli il vice presidente Roberto Filattiera, segretario, allenatore, factotum Massimo Conti e dal direttore sportivo Daniele Giannarelli. Il direttivo è composto inoltre da Alessandro Lipilini, Alessandro Odaglia, Andrea Conti, Maria Grazia Quadrelli. Sono tornati in campo dunque i colori biancorossi, come quelli che negli anni Ottanta rappresentavano la squadra di calcio che ben figurò nel campionato amatori Uisp di calcio a 11.