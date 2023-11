Un progetto all’avanguardia per il nuovo volto del Canale Lunense

Sarzana (La Spezia) 3 novembre 2023 - Un finanziamento di 4 milioni di euro consentirà al Consorzio del Canale Lunense di rinnovare le infrastrutture e rendere più efficiente il sistema di irrigazione. Il progetto presentato nella sede del consorzio di irrigazione e bonifica in via Paci a Sarzana riguarda la sostituzione delle vecchie canalette a scorrimento superficiale con nuove linee intubate a pressione nelle zone di Cerlasca nel Comune di Vezzano Ligure e nella piana di Marinella di Sarzana. I lavori dovranno essere completati entro il 2026 nel rispetto del finanziamento. prevedono la sostituzione delle vecchie condotte presenti in località Cerlasca nel Comune di Vezzano Ligure e la realizzazione di una nuova diramazione nella piana di Marinella. Alla spigazione del progetto erano presenti il direttore Corrado Cozzani, la presidente Francesca Tonelli, Massimo Gargano direttore Anbi e diversi rapresentanti politici locali, regionali e nazionali. Il consorzio di irrigazione e bonifica che proprio da qualch mese ha compiuto i suoi primi 100 anni di attività alimenta il territorio da Stadano a Luni con un reticolo di 150 chilometri di canalette.