Un premio in Regione per la giovanissima pugile Valeria Licari

Santo Stefano Magra (La Spezia) 18 maggio 2023 - La giovanissima pugile Valeria Licari appena rientrata dalla sua prima convocazione a Roma con la Nazionale Italiana è stata invitata al Palazzo della Regione Liguria di Genova per ricevere le congratulazioni di Gianmarco Medusei presidente del consiglio regionale. Valeria Licari, classe 2009, di Santo Stefano Magra si allena alla palestra Boxing Class con sedi a Spezia e Santo Stefano Magra sotto la guida del tecnico FPI Armando Bellotti e del direttore sportivo Andrea Prassini che l’hanno accompagnata alla cerimonia che si è tenuta a Genova. Quella di Valeria Licari è la prima convocazione in maglia azzurra per una atleta della Liguria nel mondo del pugilato femminile e come ha sottolineato il presidente del consiglio regionale Medusei è stato un orgoglio per la Provincia spezzina e per tutta la Liguria. Nei giorni scorsi Valeria Licari che si sta mettendo in evidenza nelle vare gare tanto da guadagnarsi la convocazione per uno stage che si è concluso domenica scorsa nella Capitale era stata premiata anche da Paola Sisti sindaca del Comune di Santo Stefano Magra dove risiede la ragazza.