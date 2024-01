Un mercoledì da “leoni” al teatro degli Impavidi di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 9 gennaio 2024 - Sarà un mercoledì ricco di emozioni al teatro degli Impavidi di Sarzana. Mercoledì sera Giole Dix conclude la due giorni in città portando in scena in prima regionale lo spettacolo “La corsa dietro il vento. Dino Buzzati o l’incanto del mondo” prodotto da Centro Teatrale Bresciano in collaborazione con Giovit. Ambientato in una sorta di laboratorio letterario, a metà fra una tipografia e un magazzino della memoria, lo spettatore sarà trasportato in un viaggio tra vicende, personaggi, atmosfere visionarie, paradossi, sempre in bilico tra il racconto fantastico e realistico. L’appuntamento ha inizio alle 20.30. Nel pomeriggio alle 18.30 nel Ridotto del teatro sarzanese è in programma ultima uscita del progetto “Profeti in Patria” appuntamento del progetto, rassegna di performance di artisti under 30 presentata da Scarti - Centro di Produzione Teatrale d’Innovazione. La scena sarà tutta per Alice Agnello, Matteo Di Somma, Cosimo Grilli e Leone Tarchiani protagonisti del lavoro dal titolo “Adiòs a Mamà”.