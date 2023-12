Un inizio di nuovo anno con tante sfide davvero emozionanti

Sarzana (La Spezia) 22 dicembre 2023 - In un mese l’Hockey Sarzana Gamma Innovation può realizzare tanti sogni. Oltre al campionato di serie A1 da tenere sempre sotto stretta osservazione e puntare in alto c’è sempre l’emozione europea da non abbandonare e il brivido della Coppa Italia da tornare a accarezzare dopo il successo di due anni fa. Insomma si presenta un gennaio davvero intenso per i rossoneri che oltre alla ripresa del campionato con la prima partita del girone di ritorno ospiti del Montebello il 20 gennaio affronteranno anche la sfida di ritorno di Wse Cup contro l’Alcoi. Servirà l’impresa per ribaltare la sconfitta di misura incassata in Spagna e proseguire la corsa nell’impegno europeo. E poi i quarti di finale di Coppa Italia contro gli Amatori Wasken Lodi in programma al “Vecchio Mercato” mercoledì 31 gennaio. Le altre sfide dei quarti di finale sono Follonica-Valdagno (10 gennaio); Forte dei Marmi-Montebello (17); Trissino-Grosseto (31 gennaio).