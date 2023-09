Un concerto in verticale per celebrare la mostra fotografica di Maurizio Maggiani

Sarzana (La Spezia) 12 settembre 2023 - Una canzone per ogni piano della torre dei Vescovi di Luni in piazza Querciola diventata da qualche anno la sede delle grandi mostre di fotografia organizzate per ravvivare l’estate castelnovese. Quella in corso, che chiuderà a ottobre, è dello scrittore e fotografo Maurizio Maggiani dal titolo “Narciso meccanico. Una fotocamera per specchiarsi nel mondo” . Sabato pomeriggio il giovane cantautore spezzino Apice alla voce, chitarra e pianoforte accompagnato da Emma Biglioli al violoncello, Francesco Mazzali al sax e Fabio Mano alla chitarra terrà il “concerto verticale” suddiviso in tre diverse fasce orarie, dalle 17 alle 19, con posti limitati soltanto su prenotazione contattando il numero 329-0099418. Il “Concerto verticale” si avvale inoltre del contributo del Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo, Fototeca provinciale di Fermo “Mario Dondero”, Spazi Fotografici, Circolo Arci Castelnuovo Magra e Pro Loco. Apice presenterà alcuni brani del suo nuovo disco.