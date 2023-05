Ultimi squilli dell’intensa campagna elettorale di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 9 maggio 2023 - Ultimi squilli di una lunghissima campagna elettorale che domenica e lunedì porterà al voto i sarzanesi. Il centrodestra che riunisce tutte le forze della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Unione di Centro e Avanti Sarzana partito legato a Giovani Toti presidente di Regione Liguria oltre a due liste civiche a sostgno della sindaca uscente Cristina Ponzanelli chiuderà giovedì con l’appuntamento in piazza De Andrè alle 18.30. Venerdì nell’ultima giornata prima del voto Cristina Ponzanelli prosegue gli appuntamenti con gli elettori: alle 10 sarà al Bar Moon di Marinella e alle 17 incontro all’area verde del quartiere di Crociata. Mercoledì pomeriggio alle 17 Roberto Fico, ex presidente della Camera del Deputati, sarà a Sarzana per il saluto alla candidata sindaca Federica Giorgi del Movimento Cinque Stelle appoggiata dalla lista civica “Sinistra per Sarzana”. Il Terzo Polo ospita mercoledì alle 18 Maria Elena Boschi e Raffaella Paita. Le rappresentanti di Italia Viva Calenda saluteranno alle 18 il candidato sindaco di centrosinistra Renzo Guccinelli.