Ultima sfida di Champions League per l'Hockey Sarzana

Sarzana (La Spezia) 12 Aprile 2023 - L’Hockey Sarzana Gamma Innovation Sarzana si congeda dalla Champions League sfidando gli spagnoli del CE Noia Freixenet, al Pavellò Olimpic de l’ Ateneu Agricola a Sant Sadurni d’Anoia una “cattedrale” dell’ hockey europeo. Sarzana che fa visita al “mito” Noia, squadra dal ricco palmares attualmente quinto in classifica nel campionato Spagnolo con 46 punti in 24 partite, frutto di 15 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. Terzo attacco con 89 reti all’attivo, quarta difesa con 51 reti subite. I rossoneri giovedì sera non potranno disporre del capitano Davide Borsi lasciato a Sarzana per assistere la moglie in attesa dell’arrivo del secondogenito. “Chiudiamo a Noia questa Champions League che è stato un regalo che abbiamo fatto alla città - ha detto il presidene Maurizio Corona - e eravamo consci che non c’era partita contro certe superpotenze. Con il Porto, che personalmente sognavo di incontrare, abbiamo portato a Sarzana in tutti questi anni, tutte le più forti squadre europee, uno spettacolo, che il nostro pubblico e i nostri giovani atleti meritavano. E io volevo che tutti gli sportivi sarzanesi potessero gustare tutte le emozioni che certe partite possono regalare”. Si gioca alle 21 arbitrano Pedro Figueiredo e Silvia Coelho della Federazione Portoghese.