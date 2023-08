Ultima sera a spasso tra arte, bancarelle e mostra dell’antiquariato

Sarzana (La Spezia) 19 agosto 2023 - Ultima domenica per la Soffitta nella Strada, Mostra Nazionale dell’Antiquariato e Calandriniana le storiche rassegne che fanno parte dell’estate sarzanese. Ma a inizio settembre arriverà il tanto atteso Festival della Mente a riaccendere il centro storico citadino. Domenica intanto in piazza Calandrini, sede della mostra di pittura ideata 43 anni fa da Graziano Dagna e Giuliano Diofili gli artisti partecipanti si fermeranno per il tradizionale dibattito. La manifestazione artistica è organizzata dal Comune di Sarzana con la collaborazione dell’associazione La Calandriniana presieduta da Lorenzo Forcieri con il contributo di Federico Galantini. Organizzatori e amministratori insieme ai pittori domenica a partire dalle 22 saluteranno l’edizione dialogando con il pubblico. Ultima sera anche per la Mostra Nazionale dell’Antiquariato che si tiene alla Fortezza Firmafede e per le bancarelle del libro in piazza Matteotti e della Soffitta nella Strada.