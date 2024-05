Tutto pronto per una lunga estate, non soltanto al mare

Sarzana (La Spezia) 30 maggio 2024 - Sarà una lunga estate da trascorrere a Ameglia e nelle sue frazioni. Il Comune ha completato il lavoro coordinato dagli assessorati alla cultura, turismo e sport mettendo insieme il prezioso contributo delle associazioni di volontariato per organizzare un lungo programma di eventi. Dalla musica classica alle visite archeologiche, festa della ciliegia al cinema all’aperto, incontri con gli autori, omaggi ai grandi della musica, risate sul fiume con i comici e iniziative per i bambini. Insomma da giugno a settembre ogni giornata offrirà oltre alle bellezze del territorio anche l’occasione per seguire una rassegna. Non mancherà ovviamente la “Notte Blu” ma soprattutto tante iniziative legate alla storia e cultura del territorio. L’amministrazione comunale ha presentato il lavoro sviluppato dagli assessori Raffaella Fontana, Marzia Ratti, il consigliere Maurizio Moruzzo e Federica Gennaro e Roberto Spinetta per la veste grafica e realizzazione dell’immagine simbolo dell’estate amegliese.