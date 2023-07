Tutto pronto per la nuova stagione di hockey su pista di serie A1

Sarzana (La Spezia) 9 luglio 2023 - La Federazione Italiana ha reso noto il calendario dell’edizione numero 101 del campionato italiano di hockey su pista di serie A1. La prima giornata è in programma sabato 7 ottobre. Sono previsti anche due turni infrasettimanali che si disputeranno quinta giornata del 1 novembre e alla tredicesima il 20 dicembre prima della sosta natalizia. Si tornerà a giocare il 6 gennaio 2024 per arrivare a completare le 26 giornate regolari il 13 aprile e dare poi spazio alla fase dei play off scudetto e dei play out salvezza. Come di consueto oltre al sabato sera e ai turno infrasettimanali sono in programma anche alcune partite la domenica pomeriggio con inizio alle 18. Partecipano alla stagione 2023-2024: Hockey Sarzana Gamma Innovation; Tierre Chimica Montebello; Telea Medical Sandrigo; Hockey Breganze; Grosseto 1951; Team Service Monza; Hockey Bassano; Giovinazzo; Engas Hockey Vercelli; Hockey Trissino; Follonica; Valdagno; Amatori Wasken Lodi, Forte dei Marmi.