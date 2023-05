Tutto il centrodestra in piazza per la candidata Cristina Ponzanelli

Sarzana (La Spezia) 11 maggio 2023 - Tutto il centrodestra si è ritrovato in piazza De Andrè per salutare la candidata a sindaco Cristina Ponzanelli. La prima cittadina uscente ha riunito tutte le forze di centrodestra in un saluto e soprattutto nell’augurio di proseguire il lavoro iniziato 5 anni fa. Ultimi acuti della campagna elettorale che domenica e lunedì porterà al voto i sarzanesi. Venerdì proprio sul filo del silenzio pre-voto saluto in musica del Partito Comunista Italiano. Il candidato Matteo Bellegoni incontra i simpatizzanti in piazza De Andrè e sul palco della musica si alterneranno diversi gruppi. Presente anche Patrizio Andreoli componente della segreteria nazionale Pci. Sempre oggi alle 18 la candidata sindaco Federica Giorgi chiuderà la propria campagna elettorale al point del Movimento Cinquestelle di piazza Matteotti. Sarà presente la deputata Tiziana Beghin. Venerdì in piazza anche per Renzo Guccinelli candidato del centrosinistra: dalle 19 sarà in piazza Luni con musica, saluti e assaggi di “torta sema”.