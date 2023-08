Tutti pronti sui pedali: scatta il Giro della Lunigiana

Sarzana (La Spezia) 30 agosto 2023 - Da giovedì a domenica si corre per entrare nella storia della più importante corsa a tappe giovanile a livello internazionale. La 47^ edizione del Giro della Lunigiana organizzata dalla società Casano è pronta a lanciare i nuovi nomi che arricchiranno un lunghissimo elenco di futuri campioni. La prima giornata di giovedì è suddivisa in due semitappe: al mattino si parte da Spezia alle 9.30 per arrivare a Fivizzano dopo 50 chilometri e nel pomeriggio dopo il trasferimento ci sarà la partenza da Massa e ritorno nella provincia spezzina con l’arrivo dopo 46,70 chilometri a Bolano intorno alle 16.30. Per consentire lo svolgimento della corsa verrà predisposto come di consueto un notevole servizio di controllo e le strade interessate dal passaggio della carovana verranno temporaneamente chiuse al transito. Ci vorrà quindi dunque un pizzico di pazienza per il buon esito di una competizione sportiva che vede impegnati 168 ragazzi provenienti da diverse regioni italiane oltre che da fuori confine nazionale.