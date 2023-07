Tutti in campo al “Miro Luperi” per ricordare gli amici scomparsi

Sarzana (La Spezia) 20 luglio 2023 - Una giornata di divertimento nel ricordo degli amici che se ne sono andati troppo presto. Come ormai tradizione da qualche anno si gioca sabato pomeriggio alle 18 la partita dedicata al ricordo di Roberto, Luca, Riccardo e Diego ragazzi e sportivi di Sarzana molto conosciuti e prematuramente scomparsi. I famigliari supportati da un gruppo di fedelissimi della manifestazione organizzano una giornata di calcio usufruendo dello stado comunale “Miro Luperi” messo a disposizione proprio per l’occasione dalla Tarros Sarzanese società che ha in gestione la struttura. Come in ogni occasione la partita avrà una finalità benefica. Infatti il ricavato delle donazioni e di una cena organizzata in serata dall’associazione La Colomba servirà per aiutare la Pubblica Assistenza Misericordia & Olmo di Sarzana nell’acquisto di un defibrillatore. All’iniziativa partecipa anche l’associazione castelnovese Amici del Giacò da anni impegnata in opere di beneficenza e sociali.