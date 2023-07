Tutti a lezione di greco al museo archeologico di Luni

Sarzana (La Spezia) 26 luglio 2023 - Il greco in tasca e poi lo spettacolo. Una formula innovativa quella adottata nell’ottava edizione del Portus Lunae Art Festival prodotto da Teatro Pubblico Ligure e diretto da Sergio Maifredi con il patrocinio di Regione Ligura e Comune di Luni. La giornata di venerdì si apre con la lezione di greco antico dell’insegnante Stella Tramontana per la quale è obbligatoria la prenotazione al numero 348- 2624922 oppure inviando una mail a: [email protected] Alle 21 all’anfiteatro romano di via Appia va in scena “Odissea in tre tempi” con Massimiliano Cividati, Michele Marullo, Giulia Rossoni, Simone Ruvolo accompagnati al pianoforte da Andrea Zani, regia di Massimiliano Cividati e ricerche bibliografiche a cura di Silvana Nencha. I biglietti sono disponibili on line sulla piattafortma mailticket.it. Il “Portus Lunae Art Festival” fa parte di fa parte del progetto “Parole antiche per pensieri nuovi”, vincitore del Bando nazionale del Ministero della Cultura per la valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo nei musei e parchi archeologici.