Tutte le declinazioni del rosso in mostra al Museo Diocesano di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 4 agosto 2023- E’ tutto pronto per inaugurare, sabato pomeriggio al Museo Diocesano, il gioiello di arte religiosa dela città di Sarzana ,la mostra dal titolo “Le declinazioni del rosso. Arte e ricamo” curata dall’artista Alessandra Angelini che anche quest’anno potrà avvalersi della collaborazione dell'associazione sarzanese di ricamatrici “Fili di Luna”. I visitatori potranno ammirare oltre ai lavori inediti anche opere realizzate nel passato rapporto di collaborazione nel segno della continuità e dell'intento di sottolineare il valore poliedrico del ricamo che, oltre la semplice riproduzione del disegno, si definisce come autonomo linguaggio espressivo, capace di rendere i valori creativi del segno, della materia e del colore. La scelta del colore rosso come elemento capace di suscitare differenti emozioni grazie anche alle sue variazioni di tono. La mostra resterà aperta fino al 15 agosto da giovedì a domenica con orario dalle 18 alle 23.