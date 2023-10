Truffa dello specchietto: il furbetto è stato rintracciato e denunciato dalla polizia muni

Sarzana (La Spezia) 23 ottobre 2023 - La tentata truffa non è andata a segno soltanto perchè la potenziale “vittima” ha richiesto un documento di identità prima di consegnare la somma richiesta. Per altro sotto la telecamera di videosorveglianza di un istituto di credito di Santo Stefano Magra. Poteva essere “fregato” uno dei figuranti che nello scorso luglio ha partecipato alla tre giorni medievale organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra. Un uomo lo ha affiancato mentre entrambi erano alla guida dei rispettivi mezzi chiedendo di ripagare il danno delle specchietto secondo il truffatore rotto da una manovra azzardata. E la contrattazione è finita davanti allo sportello del bancomat quando alla richiesta di vedere un documento l’uomo è scappato. Lasciando però il suo volto nella registrazione e così gli agenti della polizia municipale lo hanno rintracciato a Roma e denunciato alla Procura della Repubblica di Spezia per tentata truffa.