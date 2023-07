Truffa dello specchietto: denunciato un uomo residente a Siracusa

Sarzana (La Spezia) 27 luglio 2023 - E’ residente in Sicilia il truffatore che nei giorni scorsi ha messo a segno l’ormai ben conosciuto “giochetto” del finto incidente stradale. A farne le spese è stato un ottantenne residente a Santo Stefano Magra che ha poi messo in moto la ricerca rivolgendosi agli agenti della municipale. Gli uomini della polizia locale grazie alle indagini e alle indicazioni fornite dall’anziano sono riusciti a dare un volto all’uomo che potrebbe essere l’autore delle truffe in Val di Magra. Anche nell’ultimo episodio ha finto di essere stato urtato dalla macchina guidata dall’anziano santostefanese e di aver riportato la rottura dello specchietto laterale. Ovviamente era tutto inventato per ottenere il risarcimento immediato del danno e chiudere la questione senza ulteriori complicazioni. L’inconsapevole pensionato ha quindi pagato e dopo essersi accorto della macchinazione si è rivolto al comando della polizia locale di Santo Stefano Magra che ha denunciato il truffatore.