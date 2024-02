Trovato con la droga nei boschi di Follo: arrestato dai carabinieri un giovane di 24 anni

Sarzana (La Spezia) 14 febbraio 2024 - Per sfuggire al controllo ha preso a calci e pugni i carabinieri che lo hanno trovato in una zona boschiva di Follo. Un atteggiamento sospetto che ha indotto i militare del nucleo radiomobile della compagina di Sarzana a fermarlo per controllare la sua posizione. Ma il giovane di 24 anni quando i militari si sono avvicinati si è scagliato contro colpendoli con calci e pugni provando a scappare. Gli hanno trovato addosso 57 grammi di hashish, 13 grammi di altra sostanza risultata poi essere cocaina suddivisa in 17 dosi, 14 grammi di marijuana due bilancini di precisione, materiale per confezionamento e 360 euro ritenuti provento di spaccio. E’ stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il giudice del Tribunale di Spezia nel rito della direttissima ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di dimora e permanenza notturna a casa del fratello in Lunigiana.