Tre serate di corti al cinema all’aperto Italia di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 21 agosto 2023 - Si chiama “Corto di Sera” la rassegna organizzata dal Cinema Italia di Sarzana in collaborazione con la London Film School. Si tratta di tre serate di cortometraggi che saranno proiettati nella piazza Niccolò V dove si sta svolgendo la tradizionale rassegna di cinema all’aperto. La prima edizione della manifestazione proseguirà fino a giovedì con inizio alle 21.30. Sarà proiettata una selezione di alcuni tra i migliori corti realizzati da studenti da tutto il mondo negli ultimi anni. Dall’India all’Iran, dalla Svezia a Taiwan, Cina, Italia, USA, passando per Azerbaijan e Israele queste opere sono state premiate nei maggiori festival di tutto il mondo, (tra cui Cannes) inediti al pubblico italiano. Una manifestazione curata da Massimo Zannoni, sarzanese con un master alla London Film School e attualmente impegnato alla National Film and Television School di Londra e fortemente voluta dal direttore del Cinema Italia, Matteo Bernardini. L’ingresso è di 5 euro.